В Киеве Opel на скорости протаранил легковушку и перевернул грузовую «Газель»

В воскресенье, 19 января, на киевском жилмассиве Вигуровщина-Троещина произошло тройное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Радунской автомобиль Opel Omega сначала врезался в Subaru, а потом ‒ в грузовую «Газель».

Как передает «Информатор», от сокрушительного удара грузовичок опрокинулся, а Opel остановился, только когда врезался в дерево.

По словам водителя Subaru, он ехал в сторону улицы Лисковской, как внезапно в него врезался «немец», который двигался навстречу. После этого Opel стало бросать из стороны в сторону, что и послужило причиной второго столкновения.

Сообщается, что в результате ДТП горе-водителя Omega пришлось госпитализировать с травмами грудной клетки и головы. Стрелка на спидометре его автомобиля застыла на отметке 110 км/ч.

К счастью, больше в аварии никто не пострадал, хотя из опрокинувшейся «Газели» начало вытекать топливо.

На месте инцидента продолжают работать спасатели и правоохранители. Детали ДТП выясняются.

Как писала «Фраза», под Киевом «Газель» протаранила неуправляемый Opel ‒ есть жертвы.

Также сообщалось, что в Киеве такси эпично «припарковалось» под трамваем.