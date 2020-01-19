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Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра и испил святую агиасму прямо из реки

Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра и испил святую агиасму прямо из реки

В день Крещения Господня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра у Свято-Покровского собора в Оболонском районе столицы. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, вместе с Митрополитом Онуфрием молились управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), представители епископата, духовенство Киева, тысячи верующих киевлян и гостей города.

Предстоятель УПЦ трижды погрузил крест в воды Днепра, совершая чин Великого освящения вод, после чего он выпил святую агиасму (вода, освящённая в день праздника Богоявления, — Ред.) прямо из реки и умылся крещенской водой. Его примеру последовал митрополит Антоний и епископы УПЦ.

После молебна Митрополит Онуфрий поздравил всех православных с праздником Богоявления и окропил присутствующих святой водой.

 

«Сердечно поздравляю с великим праздником Крещения Господня! Этот праздник также называется Богоявлением. В святом Крещении Спаситель освятил воды Иордана, и не только Иордана, но и воды всего земного шара. В Своем Крещении Господь явил нам тайну Святой Живоначальной Троицы, потому что на Иордане открылись небеса и услышали все голос Небесного Бога Отца, Который сказал: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение“ и Святой Дух сошел на Спасителя в виде голубя. Отец говорил, Святой Дух сошел, а Сын крестился.

Пусть благодать, которую принес Господь на землю через Свое рождение, Свое крещение, наполняет наши сердца, наши семьи, нашу страну, весь мир. Потому что этой благодатью все мы живем. Пусть она укрепляет нас во всех трудностях, сложностях земной жизни, помогает нам достойно преодолевать все, что встретится нам на нашем пути, и помогает жить в любви к Богу, друг к другу, уважать друг друга, терпеть друг друга. В этом красота и мудрость жизни. Пусть Господь всех нас благословит. С праздником! Счастья, здоровья!», — пожелал Предстоятель УПЦ.

После освящения вод Днепра Блаженнейший благословил желающих окунуться.

Ранее, сегодня утром, Предстоятель УПЦ возглавил Божественную литургию святителя Василия Великого в Киево-Печерской лавре.

Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству Крещения, через которое христианин рождается для жизни во Христе.

В Церкви призывают тех, кто по традиции окунается на Богоявление в открытых водных источниках, перед этим посетить праздничную Божественную литургию, исповедаться и причаститься.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий встретился с детьми из прифронтовой зоны Донбасса.

Тэги: общество, православие, Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

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