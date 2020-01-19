В Борисполе почтили память украинцев, погибших при крушении «Боинга» под Тегераном: как это было

В воскресенье, 19 января, в Международном аэропорту «Борисполь» состоялась церемония чествования памяти погибших в результате катастрофы авиалайнера компании МАУ в Исламской Республике Иран. Как выяснили журналисты «Фразы», на мероприятии присутствовали глава государства Владимир Зеленский, спикер парламента Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.

Прямую трансляцию из Борисполя вел Офис президента Украины, а также общенациональные телеканалы и многие медиа-ресурсы.

Как известно, Boeing 737, летевший рейсом PS 752 Тегеран ‒ Киев потерпел крушение под Тегераном 8 января. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Список погибших граждан Украины:

— пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко;

— бортпроводники: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб;

— пассажиры: Ольга Кобюк и Алена Малахова.

Как писала «Фраза», в Иране прошли первые аресты по делу о катастрофе украинского самолета над Тегераном.

Ранее руководство Ирана признало, что украинский самолет МАУ был случайно сбит иранской ракетой.