Появилось видео, как в Запорожье девушку внезапно ударили кулаком в лицо

В Сети появилось видео резонансного инцидента, который произошел на улице Гудыменко в Запорожье. Как выяснили журналисты «Фразы», там в кафе «Добра кава» разъяренный посетитель ударил девушку кулаком в лицо.

Происшествие попало на камеру наблюдения, установленную в зале кафе. Как видно на кадрах, хулиган сначала кинул в девушку, сидевшую за соседним столиком, скомканную салфетку, а когда она «вернула» ее назад ‒ внезапно нанес ей удар в лицо.

Поскольку на записи отсутствует звук, установить точную причину конфликта не представляется возможным.

Видеозапись инцидента доступна к просмотру по ссылке.

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