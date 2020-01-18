В Киеве бомжи подожгли частный дом ‒ есть жертвы

В ночь с 17 на 18 января в Днепровском районе Киева произошел смертельный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Тороповского неосторожные бездомные подожгли одноэтажный частный дом.

Как передает «Информатор», пожар произошел в заброшенном домовладении, которое облюбовали бомжи ‒ по словам соседей, они развели во дворе настоящую свалку и жгли костры даже в комнатах.

Сообщается, что за несколько часов до пожара, бездомные занесли в дом несколько канистр с неизвестной жидкостью.

В свою очередь, локализовавшие огонь пожарные, обнаружили в одной из комнат труп. По предварительным данным, погибший и был одним из «непрошенных гостей».

Отмечается, что стекла в доме еще до приезда пожарных были выбиты наружу, т.к. после начала пожара остальные незаконные жильцы в панике сбежали, бросив своего товарища.

Как писала «Фраза», в центре Днепра заживо сгорел пьяный бомж: появилось видео 18+

Также сообщалось, что на окраине Киева бомжи едва не сожгли квартиру вместе со спящим хозяином.