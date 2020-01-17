Озвучены шокирующие подробности убийства двух девушек в Киеве

Стали известны подробности резонансного преступления на улице Кирилловской в Киеве, где «криминальные любовники» ‒ Елизавета Бершацкая и Сергей Ксьондзик ‒ лишили жизни двух юных девушек. Как выяснили журналисты «Фразы», детали жестокого убийства были озвучены в эфире телеканала ICTV.

Как говорится в сюжете программы «Чрезвычайные новости», преступники сначала убили одну из девушек на глазах у другой, после чего лишили жизни и ее. На теле погибших судмедэксперты насчитали более 10-ти и 25-ти ножевых ранений соответственно.

Сообщается, что совершив убийство, пара спрятала трупы девушек в шкафу на балконе и, похитив их ценные вещи, покинула столицу.

Отмечается, что злоумышленники заменили своих жертв ‒ 16-летнюю Марию Камынину и 19-летнюю Еву Лысенко ‒ в съемную квартиру именно с целью убийства и грабежа.

Как писала «Фраза», в Подольском районе Киева неизвестные злоумышленники буквально «изрешетили» ножом двух юных девушек.

Позднее полиция задержала «сладкую парочку», подозреваемую в убийстве девушек в Киеве.