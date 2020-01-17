«Ты п@здюк, б…!» В Одессе вспыхнул скандал из-за украинского языка

В одной из торговых точек Одессы произошел неприятный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там пьяная продавщица обматерила украиноязычного покупателя.

Видеозапись конфликта была появилась в соцсетях и на видеохостинге Youtube. Как видно на кадрах, продавщица находилась явно в неадекватном состоянии, поэтому и не стеснялась в выражениях.

В частности, она предложила покупателю «п...ть» к себе домой и там разговаривать на государственном, потому что «в Одессе никто не разговаривает на украинском языке».

«В Одессе ты не будешь разговаривать на украинском... Ты, п.., бл...!», ‒ кричала также она.

Что предшествовало конфликту и как отреагировала на него администрация торговой точки ‒ пока неизвестно.

Как писала «Фраза», сын Порошенко с удовольствием пообщался с журналистами на великом и могучем.

Ранее глава Офиса Зеленского намекнул, что на украинском языке в Украине говорят только на Галичине.