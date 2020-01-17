Министры таки пришли в Верховную Раду, но о самом интересном так и не рассказали

Члены Кабинета Министров Украины прибыли в Верховную Раду, несмотря на заявление председателя Дмитрия Разумкова об отмене часа вопросов к правительству. Как выяснили журналисты «Фразы», премьер-министр Алексей Гончарув объявил о том, что правительство продолжает работать в штатном режиме.

«Правительство Украины продолжает работу в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы», — заявил Гончарук с парламентской трибуны.

Он также сообщил, что передал президенту Украины заявление об отставке на имя председателя Верховной Рады «в соответствии с законом Украины, Конституцией Украины», так что теперь президент имеет право его внести в парламент в любой момент.

Видео выступления опубликовано на странице главы правительства в Facebook.

Отметим, что во время часа вопросов к правительству министры так и не отчитались о своих многотысячных премиях накануне нового года. Как сообщает «Украинская правда», ожидалось, что Кабмин отчитается о сотнях тысяч премий и рассказать о причинах таких начислений.

Однако из-за заявления об отставке премьера Гончарука, которое он почему-то подал на рассмотрение президенту, а не Верховной Раде, график работы парламента изменился. После выступления все правительство покинуло сессионный зал под аплодисменты партии «Слуга народа» и крики «Позор!» оппозиции.

При этом, по данным источников издания, перед приходом в Раду, Гончарук побывал в Офисе президента Украины.

Как сообщала «Фраза», 17 января 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту заявление об отставке. В Офисе главы государства подтвердили его получение. В то же время в соответствии со ст. 15 Закона «О Кабинете министров», глава правительства заявляет об отставке Верховной Раде.

После этого председатель ВРУ Дмитрий Разумков отменил запланированный на 17 января час вопросов к правительству.