Рэпер Эминем выпустил скандальный клип о террористе из Лас-Вегаса

Известный американский рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) выпустил новый альбом Music to be murdered by. Как выяснили журналисты «Фразы», 47-летний артист включил в него двадцать композиций.

К выходу альбома Эминем также выпустил скандальный клип Darkness. В песне он рассказывает историю от лица стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока, который устроил массовую бойню осенью 2017 года.

Как писала «Фраза», 2 октября 2017 года на музыкальном фестивале Route 91 Harvest в Лас-Вегасе Стивен Пэддок открыл огонь по людям. Он находился на 32-м этаже знаменитой гостиницы-казино Mandalay Bay. Офицеры полиции прибыли на место происшествия и вступили в перестрелку, после чего он покончил с собой.

В результате стрельбы погибли 59 человек и 525 были ранены.