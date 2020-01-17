В Харькове банда малолеток громила машины

В Харькове орудует банда малолеток. Как журналисты «Фразы», подростки громили автомобили.

Соответствующее видео опубликовала в «Фейсбуке» очевидец.

Она так описывает события: «Малолетка сначала отломал дворник на одной машине, потом они увидели, что их снимают на телефон и самый мелкий начал бить стекло нашей машины дворником».

Также сообщается: «Потом пока муж начал отгонять одного-двое оббежали машину сзади и разбили фару. Затем самый мелкий начал кидать каменюки в машину и разбил зеркало водительское и погнул крыло. Полиция вызвана. Заявление написано».

Как писала «Фраза», в Харькове водитель троллейбуса избил пассажиров монтировкой.

Ранее в Харькове киллер прямо на улице застрелил «непростого» мужчину.