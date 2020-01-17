Пожар в Киеве: заживо угорел пенсионер

Поздно вечером четверга, 16 января, в Соломенском районе Киева произошел пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», огонь вспыхнул в одной из квартир на седьмом этаже девятиэтажного дома.

Как передает «Информатор», на месте ЧП спасатели обнаружили тело погибшего хозяина квартиры – 65-летнего мужчины. Он задохнулся от дыма.

Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

Причины пожара сейчас устанавливаются.

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», ночью в Киеве сгорел автомобиль, в котором жил человек.