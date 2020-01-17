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В чикагской парикмахерской расстреляли темнокожих детей

В чикагской парикмахерской расстреляли темнокожих детей

В американском Чикаго произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут двое неизвестных напали на одну из местных парикмахерских, которая находилась в «черном» районе.

По данным местных СМИ, отморозки ворвались в заведение Gotcha Faded и устроили там пальбу.

В итоге пострадали пять человек, среди них трое детей – одиннадцати, двенадцати и шестнадцати лет.

Бандиты сбежали с места преступления на авто. Сейчас их разыскивают копы.

Как писала «Фраза», в США самолет сбросил топливо прямо на головы школьникам.

Тэги: США, мир, Чикаго, дети, криминал

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