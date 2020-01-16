Автомобиль «слуги народа» Юзика грубо нарушил правила дорожного движения в Киеве

В Киеве произошел скандал с народным депутатом от «Слуги народа» и бывшим артистом Юрием Корявченковым (Юзиком). Как выяснили журналисты «Фразы», его автомобиль нарушил правила дорожного движения.

Видео поделился исключенный из фракции парламентарий Антон Поляков.

Он подошел к машине, в которой якобы был нардеп, и начал задавать вопросы, после чего та уехала.

При этом автомобиль пересек сплошную полосу.

Как писала «Фраза», в Раде произошел знатный «махач» между «слугой народа» и «свободовцами».

Ранее Зеленский оценил скандал со своим сериалом на российском ТВ.