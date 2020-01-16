Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве

Премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал публикацию в интернете скандальных переговоров, которые якобы проходили в Кабинете министров с его участием. Как выяснили журналисты «Фразы», среди прочего участники записей нелестно отзывались о президенте страны Владимире Зеленском.

Сам Алексей Гончарук назвал это «целенаправленной кампанией» против главы государства и правительства.

Глава Кабинета министров заявил: «С самого начала против команды президента и правительства работает немало людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось, чтобы Украине не удалось». Он добавил: «Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать. Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки».

По словам Алексея Гончарука, цель работы его команды «перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без схематозов и договорняков».

Он также заявил: «Укрепился обменный курс и увеличились до семилетнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 миллиардов долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 25 миллиардов. Резко снизилась инфляция в 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный профан в экономике».

Как писала «Фраза», в Сеть «слили» прослушку скандального совещания в Кабмине, на котором «костерили» Зеленского.

Всего появились три ролика.

Тэги: правительство, скандал, политика, прослушка, Владимир Зеленский, новости Украины, Алексей Гончарук

Комментарии

Статьи

14.01.20 11:25

Штаты встали иРАКОМ в Багдадском халифате

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
16.01.20 08:38

Как понимать отставку правительства Медведева

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

За что министра Алену Бабак хотя выгнать из Кабмина
15.01.20 13:34

За что министра Алену Бабак хотя выгнать из Кабмина

Автор: Дмитрий Шевчук, From-ua.com

Выбор редакции
Как понимать отставку правительства Медведева
Как понимать отставку правительства Медведева
Как понимать отставку правительства Медведева
Как понимать отставку правительства Медведева
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве

Премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве
16.01.20 11:00
106
Последние новости
16.01.20 11:00

Премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве
16.01.20 10:54

Замминистра иностранных дел Ватикана впервые в истории стала женщина
16.01.20 10:12

Появилось видео смертельного ДТП в Киеве
16.01.20 09:49

Одна из участниц скандальной прослушки опровергла свое участие в совещании, на котором «костерили» Зеленского
16.01.20 09:31

Киву подловили за просмотром неприличных фотографий прямо во время заседания Рады
16.01.20 09:27

Ученые выбрали «идеальное» молоко
16.01.20 08:46

В Индонезии утонули… два острова
Фото и Видео
Премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве
Премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве
Премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве
Премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве
Появилось видео смертельного ДТП в Киеве
Появилось видео смертельного ДТП в Киеве
Киву подловили за просмотром неприличных фотографий прямо во время заседания Рады
Киву подловили за просмотром неприличных фотографий прямо во время заседания Рады
В Сеть «слили» прослушку скандального совещания в Кабмине, на котором «костерили» Зеленского
В Сеть «слили» прослушку скандального совещания в Кабмине, на котором «костерили» Зеленского
Как правильно выбирать шоколадные конфеты? Советы экспертов
Как правильно выбирать шоколадные конфеты? Советы экспертов
Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, чтобы не мешать Путину
Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, чтобы не мешать Путину
В Киеве произошло кровавое ДТП – погиб человек
В Киеве произошло кровавое ДТП – погиб человек
Известный американский рэпер построит целый город в Африке
Известный американский рэпер построит целый город в Африке
«Берегите себя – надевайте шлемы»: в самом центре Одессы на женщину упал кусок фасада
«Берегите себя – надевайте шлемы»: в самом центре Одессы на женщину упал кусок фасада
В США самолет сбросил топливо прямо на головы школьникам
В США самолет сбросил топливо прямо на головы школьникам
fraza.ua
Новости блогосферы
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.