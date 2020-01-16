Премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал публикацию в интернете скандальных переговоров, которые якобы проходили в Кабинете министров с его участием. Как выяснили журналисты «Фразы», среди прочего участники записей нелестно отзывались о президенте страны Владимире Зеленском.

Сам Алексей Гончарук назвал это «целенаправленной кампанией» против главы государства и правительства.

Глава Кабинета министров заявил: «С самого начала против команды президента и правительства работает немало людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось, чтобы Украине не удалось». Он добавил: «Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать. Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки».

По словам Алексея Гончарука, цель работы его команды «перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без схематозов и договорняков».

Он также заявил: «Укрепился обменный курс и увеличились до семилетнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 миллиардов долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 25 миллиардов. Резко снизилась инфляция в 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный профан в экономике».

Как писала «Фраза», в Сеть «слили» прослушку скандального совещания в Кабмине, на котором «костерили» Зеленского.

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