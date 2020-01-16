Появилось видео смертельного ДТП в Киеве

Появилось видео смертельной аварии, которая произошла накануне, 15 января, в Киеве на улице Братиславской. Как выяснили журналисты «Фразы», в ДТП столкнулись машины Ford Sierra и Mitsubishi Pajero.

Стало известно, что водитель Mitsubishi потерял управление, после чего его машину начало носить по дороге и он вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с Ford.

Видео момента страшного ДТП:

Как писала «Фраза», тогда на месте аварии погиб 52-летний водитель Ford: мужчину зажало между передним сиденьем и панелью приборов. 49-летний водителя Mitsubishi госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.