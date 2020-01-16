Киву подловили за просмотром неприличных фотографий прямо во время заседания Рады

Народный депутат Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассматривал интимные фотографии на своем телефоне во время заседания Верховной Рады 15 января. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео опубликовал канал TK Media в YouTube.

В ролике (18+) видно, как Кива рассматривает интимные фото, после чего откладывает телефон в сторону.

Как сообщала «Фраза», 3 декабря 2019 года журналисты подловили Киву за просмотром странного видеоролика в сессионном зале.

Напомним, 2 октября 2019 года народный депутат Илья Кива после общения по телефону с моделью из Одессы Юлией Панкратовой в зале заседаний Верховной Рады отложил телефон и начал что-то очень активно поправлять в штанах.

1 ноября снова отличился странным поведением в Раде.

Спустя несколько дней журналист Денис Казанский опубликовал видео, на котором Кива пригрозил «отрезать голову» человеку, который сделал ему замечание из-за неправильной парковки.

Позже СМИ сообщили о том, что в 2011 г предоставил суду справку из психбольницы, в которой указывалось, что он «находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом „последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности“, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм».