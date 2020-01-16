В Сеть «слили» прослушку скандального совещания в Кабмине, на котором «костерили» Зеленского

В Сеть «слили» аудиозапись совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по поводу курса гривны, где он позволил себе озвучить неоднозначные заявления в адрес президента Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», «компромат» на председателя правительства появился на Youtube-канале «Как обмануть президента».

Как следует из аудиозаписи, во время совещания, в котором участвовали Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова, обсуждался курс валют и экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

Премьер, в частности, отметил, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов», поэтому ему нужно объяснить, что гривна укрепилась благодаря тому, что ее специально «раскачивали» перед выборами.

«У него нету в голове этого... Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично... будем говорить», ‒ подчеркнул Гончарук, добавив, что «пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос ‒ у него будет пустое место там».

«И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций (ОВГЗ ‒ ред.). Она попадает в голову потому, что там есть туман», ‒ резюмировал премьер-министр.

Как писала «Фраза», возле офиса Зеленского обнаружили прослушку, установленную СБУ.