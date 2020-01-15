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Как правильно выбирать шоколадные конфеты? Советы экспертов

Как правильно выбирать шоколадные конфеты? Советы экспертов

15 января, на «Интере» вышел выпуск «Полезной программы», посвященный шоколадным конфетам. Как выяснили журналисты «Фразы», шоколадные конфеты — одно из самых популярных лакомств среди украинцев.

В 2019 году в нашей стране было съедено более 900 тысяч тонн сладостей. На первом месте — кондитерские изделия из муки, на втором — шоколад и конфеты с добавлением какао-бобов. Из чего делают шоколадные конфеты? Что означает белый налет на них? Как можно определить качество этого продукта? В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы разобрались, как правильно выбирать и хранить шоколадные конфеты, а также — в чем заключается секрет их популярности.

1. В составе качественных шоколадных конфет обязательно должно быть какао-масло.

Юлия Слива, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов: «Большинство производителей указывают состав конфет на упаковке. Правда, многие потребители редко обращают на него внимание. В состав качественных шоколадных конфет входит 3 ингредиента: какао-бобы, масло какао и сахар. Масло какао — это самый дорогой ингредиент настоящего шоколада, который недобросовестные производители часто заменяют пальмовым или кокосовым маслом, а на упаковке указывают „растительное масло“. Температура плавления масла какао — +32 градуса, поэтому конфеты из качественного шоколада тают во рту».

2. Если поверхность шоколадных конфет матовая — в их составе есть соя.

«Конфеты могут быть покрыты шоколадной или кондитерской глазурью, — продолжает Юлия Слива. — В качественном продукте шоколадной глазури должно быть не менее 40% по соотношению с начинкой. Если поверхность шоколадных конфет матовая — в продукте присутствует соя. Качественные конфеты из натурального шоколада должны иметь гладкую, блестящую, ровную поверхность, без разводов и наплывов».

3. Шоколадные конфеты можно хранить не более 6 месяцев.

«Качественные конфеты могут храниться не более полугода, — говорит эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов. — Оптимальная температура для хранения составляет +18 градусов. Резкие перепады температурного режима и повышенная влажность конфетам противопоказаны. При перепадах температуры на поверхности шоколада возникает белесый налет. Вреда такие конфеты организму не нанесут, но вкусовые качества будут на порядок ниже. Белеют конфеты, если их хранить в холодильнике, — от влажности. А также — если их держать на солнце и при высокой температуре».

4. Конфеты из темного шоколада полезны для здоровья.

Александр Лукьяненко, ведущий: «В переводе с латинского слово „конфета“ означает „приготовленное снадобье“. Ученые считают, что конфеты из темного шоколада полезны для нашего здоровья. Они предотвращают преждевременное старение и помогают худеть, ведь снижают аппетит. По статистике, главными потребителями шоколада и шоколадных конфет в мире являются швейцарцы, немцы и бельгийцы. За год они съедают больше одиннадцати килограммов продукта на одного человека. Испанцы потребляют 3 кг в год. А японцы — всего два килограмма. Украинцы в этом плане ближе к бельгийцам. Шоколадных конфет у нас много, и мы их с удовольствием едим. Но чтобы на талии не появились лишние сантиметры, не переедайте!»

5. Рекомендуется употреблять не более одной конфеты в день.

Катерина Кондратюк, диетолог: «У шоколадных конфет много полезных свойств, если они изготовлены из настоящих какао-бобов. Они богаты такими микроэлементами, как теобромин, кофеин, полифенолы. Например, кофеин помогает поддерживать работу сердечно-сосудистой системы, особенно он полезен людям с низким давлением. Теобромин — необходимое вещество для нормального функционирования дыхательной системы. Полифенолы работают в организме человека как антиоксиданты, повышая иммунитет и улучшая настроение. При отсутствии противопоказаний и умеренном потреблении — не более 20 граммов (одна конфета) в день — конфеты не нанесут вреда организму. Лучше их есть после обеда. А детям до 3 лет давать конфеты не рекомендуются».

Психологи считают, что характер человека можно определить с помощью его любимых конфет:

— Если вы выбираете круглые конфеты, значит, у вас много друзей.

— Квадратная конфета говорит о конструктивизме.

— Овальная — о чувственной натуре.

— Молочный шоколад свидетельствует о том, что вы до сих пор в душе — ребенок.

— Конфеты с кокосовой начинкой любят творческие люди.

— Клубничную начинку выбирают романтики.

— Если выбрали начинку с орехами — вы застенчивы.

— Если же вы считаете, что шоколад вреден, — вы просто потеряли вкус к жизни.

Еще больше полезных советов о шоколадных конфетах — в выпуске ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа»:

 

Тэги: общество, конфеты, новости Украины

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