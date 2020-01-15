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Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, чтобы не мешать Путину

Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, чтобы не мешать Путину

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства. Как выяснили журналисты «Фразы», это должно развязать руки президенту Владимиру Путину после его заявления об изменении конституции РФ.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — заявил Медведев на встрече Путина с правительством 15 января. — В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Путин поблагодарил правительство Медведева за работу. «Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», — сказал президент.

Он попросил правительство исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров и заявил о планах ввести должность заместителя председателя Совета безопасности, которую займет Медведев.

Перед эти российский лидер в обращении к парламенту заявил о необходимости провести голосование при принятии поправок в конституцию страны. По словам Путина, поправки, предложенные в основной закон, не затрагивают его фундаментальных основ, поэтому могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие конституционных законов.

Как сообщает «Украинская правда», перед этим Владимир Путин в послании к парламенту заявил, что выступает за назначение Государственной думой премьер-министра Российской Федерации, но выступает за сохранение президентом права увольнять его. По его мнению, за президентом РФ должно оставаться право определять задачи и приоритеты правительства, отстранять от должности председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.

Также за президентом РФ должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и правоохранительной системой — но кандидатуры руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов он должен согласовывать с Советом федерации.

Президент России отметил, что предлагаемые им изменения в Конституцию РФ должен принять парламент, но этому должно предшествовать всенародное голосование.

Как сообщала «Фраза», президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для его утверждения на посту председателя правительства 7 мая 2012 года, вскоре после возвращения в кресло главы государства. На следующий день он был утвержден в этой должности.

21 мая Путин огласил состав нового правительства, которое возглавляет бывший глава государства Дмитрий Медведев.

Тэги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Россия, мир, правительство, отставка

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