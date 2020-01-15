В Киеве произошло кровавое ДТП – погиб человек

В Киеве на улице Братиславской на выезде в сторону Троещины утром среды, 15 января, произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись автомобили Ford Sierra и Mitsubishi Pajero.

Как передает «Информатор», известно, что водитель Mitsubishi потерял управление, после чего его машину начало носить по дороге и он вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с Ford.

На месте аварии погиб 52-летний водитель Ford: мужчину зажало между передним сиденьем и панелью приборов.

49-летний водителя Mitsubishi госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Сейчас правоохранители решают вопрос о правовой квалификации ДТП: рассматривается часть 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Видео с места ДТП:

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