Известный американский рэпер построит целый город в Африке

Известный американский рэпер Akon (Эйкон Тиам) решил построить целый город в Сенегале, который считает своей второй родиной. Как выяснили журналисты «Фразы», ранее тут прошло детство будущего артиста.
Сейчас 46-летний музыкант уже заключил соглашение с местными властями на строительство Akon City в районе приморского поселка Мбодьен.
Интересно, что землю рэперу подарил президент страны Маки Салл: город на восьмистах гектарах должен вырасти через пять лет.
Сообщается, что местные жители и гости смогут расплачиваться специальной цифровой валютой AKoin.
Музыкант поведал: «Я считаю безумием, когда имея миллиард долларов, его хранят в банке, когда вокруг столько нуждающихся в помощи людей».
Как писала «Фраза», муж Ким Кардашьян выпустил неожиданный альбом об Иисусе.