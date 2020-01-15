Известный американский рэпер построит целый город в Африке

Известный американский рэпер Akon (Эйкон Тиам) решил построить целый город в Сенегале, который считает своей второй родиной. Как выяснили журналисты «Фразы», ранее тут прошло детство будущего артиста.

Сейчас 46-летний музыкант уже заключил соглашение с местными властями на строительство Akon City в районе приморского поселка Мбодьен.

Интересно, что землю рэперу подарил президент страны Маки Салл: город на восьмистах гектарах должен вырасти через пять лет.

Сообщается, что местные жители и гости смогут расплачиваться специальной цифровой валютой AKoin.

Музыкант поведал: «Я считаю безумием, когда имея миллиард долларов, его хранят в банке, когда вокруг столько нуждающихся в помощи людей».

Как писала «Фраза», муж Ким Кардашьян выпустил неожиданный альбом об Иисусе.