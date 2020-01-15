В США самолет сбросил топливо прямо на головы школьникам

Дикий случай произошел в США. Как выяснили журналисты «Фразы», в минувший вторник, 14 января, под Лос-Анджелесом самолет сбросил авиатопливо на местные школы.

Местные СМИ сообщают о шестидесяти пострадавших.

Под «удар» попали пять начальных и одна старшая школы.

Известно, что сброс произошел во время экстренной посадки самолета Boeing 777-200 авиакомпании Delta Air Lines, который летел в Шанхай, но должен был вернуться в Лос-Анджелес из-за проблемы с двигателем.

Как писала «Фраза», американские супруги умудрились прожить вместе восемьдесят лет.