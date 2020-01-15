Появилось видео поражения украинского «Боинга» иранской ракетой

В интернете появилось видео, на котором якобы запечатлено поражение украинского Boeing 737-800 компании МАУ иранской ракетой. Как выяснили журналисты «Фразы», подробности сообщает издание New York Times

В результате авиакатастрофы погибли 176 человек: это граждане Украины, Ирана, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Подчеркивается, что было два выстрела ракетами.

На кадрах видно, как по самолету сперва запустили одну ракету, а спустя полминуты была пущена вторая, которая и попала в борт.

Самолет загорелся и был в воздухе еще примерно минуту.

Отмечается, что видео сняли камерой, установленной на крыше здания недалеко от деревни Бидкане в пригороде Тегерана.

Также сообщается, что Корпус стражей исламской революции задержал автора видеозаписи. Идет проверка.

Как писала «Фраза», Зеленский обратился к нации по поводу авиакатастрофы под Тегераном.

Ранее депутаты Рады выдвинули целый ряд требований к властям Ирана из-за сбитого «Боинга».