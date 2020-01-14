Ученые впервые создали робота, состоящего полностью из живых клеток

Ученые впервые смогли создать из клеток лягушки живые организмы, которыми можно управлять, как роботами. Как выяснили журналисты «Фразы», о громком прорыве в науке заявили исследователи из университетов Вермонта и Тафтса (США).

Как передает «RG», новые живые роботы строились из клеток, которые были собраны у эмбрионов африканских лягушек, вида Xenopus laevis.

Несмотря на то, что организмы имеют размер всего в один миллиметр, при этом они обладают уникальными свойствами ‒ в частности, могут двигаться к нужной цели по команде, захватывать с собой груз (например, лекарство) и доставлять его в необходимое место, а также полностью самовосстанавливаться после повреждений.

«Это новые живые машины, ‒ рассказал один из руководителей исследования Джошуа Бонгард. ‒ Они не являются ни традиционным роботом, ни известным видом животных. Это новый класс артефактов: живой, программируемый организм».

Предполагается, что данное изобретение в перспективе повлечет за собой новое направление в робототехнике и медицине.

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