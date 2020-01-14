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В Украине стартует фестиваль эротического кино «Вest Еrotic Shorts 2020»

В Украине стартует фестиваль эротического кино «Вest Еrotic Shorts 2020»

23 января в Украине стартует фестиваль эротического кино «Вest Еrotic Shorts 2020». Как выяснили журналисты «Фразы», возрастное ограничение на просмотр — 18+.

Будут представлены ленты из таких стран: Франция, Бельгия, Испания, Израиль. Фильмы сняты в 2017, 2018 и 2019 гг. Общий хронометраж: 80 мин. Есть украинская озвучка.

Организаторы отмечают: «Самые сексуальные короткометражки со всего мира докажут, что зимой может быть жарко».

Список городов, в которыхможно посмотреть фестиваль можно найти тут.

Генеральный партнер-мужской журнал: Playboy Украина. Генеральный радиопартнер: Радио Аристократы. Медиапартнеры: «Фраза», TV.UA, ВОЛЯ, Kinoafisha.ua, kinowar.com Портал «Хочу», Mport, Tochka.net, Yabl, Na chasi, Сайт Киева 44.ua, Starway Magazine, Weekend.Today, Delo.ua, Відкрий Київ, Запорожье — любимый город.

 

Best Erotic Shorts 2020 from Kinolife Distribution on Vimeo.

Тэги: кино, культура, эротика

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