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В Тернополе зафиксирована вспышка страшного заболевания, от которого люди «сгорают» прямо на глазах

В Тернополе зафиксирована вспышка страшного заболевания, от которого люди «сгорают» прямо на глазах

В Тернополе зафиксирована вспышка заболевания вирусной пневмонией. Как выяснили журналисты «Фразы», в одной из больниц города находятся около полусотни пациентов с таким диагнозом, трое из них уже умерли.

Как сообщает ТСН со ссылкой на врачей, в местную больницу люди с пневмонией начали массово поступать после нового года. У всех пациентов болезнь протекает одинаково: первые их симптомы — кашель и температура, которую невозможно снизить.

При этом первые 2-4 дня люди занимаются самолечением, пьют жаропонижающие, а к врачам обращаются, когда уже начинается одышка, сухой кашель или даже кашель с кровью. Так, один из пациентов, который на данный момент пребывает в реанимации, занимался самолечением целый месяц.

В то же время один из заболевших умер, хотя в больницу обратился вовремя. «На четвертый день болезни его госпитализировали, на пятый день выявили воспаление легких. Но, по данным врачей, с 5 на 6 день болезни легкие уже практически сгорели... осталось лишь 20% органа. Болезнь протекала мгновенно, температуру сбить не могли», — рассказала жена умершего.

Врачи обращают внимание на то, что определить, какой вирус вызвал пневмонию, очень трудно, если больной не обратился за помощью сразу. «А большинство пациентов поступают в больницу как раз спустя несколько дней заболевания. Мы имели более 30 случаев пневмонии и только в одном мы смогли определить, что воспаление легких было вызвано гриппом типа А», — рассказали в клинике.

Поэтому доктора просят при наличии высокой температуры в первый же день вызывать врача. Если спустя три дня ситуация остается неизменной, назначается рентген.

Медики также вспоминают, что последний раз столько пациентов с вирусной пневмонией видели 10 лет назад, когда в Украине бушевал свиной грипп, который сразу поражает легкие, и началось это также с западных областей. «Как известно, тогда скончались 400 людей. Эта зима также будет сложной. Летальные случаи есть не только в Тернополе, в Житомире также умерло трое людей. В нескольких областях также больницы переполнены пациентами с вирусной пневмонией», — утверждают врачи, подчеркивая, что вирусная пневмония довольно быстро развивается и если человек вовремя не обратится в больницу, то может «сгореть» буквально на глазах.

Как сообщала «Фраза», в начале 2020 года в Житомирской области были зафиксированы два случая пандемического гриппа А (H1N1), известного также как «свиной».

Напомним, что в последний раз крупная вспышка вирусной пневмонии была зафиксирована в 2009 году на Прикарпатье и в Тернополе.

Британские исследователи, изучавшие тогда штамм «свиного гриппа», ответственный за вспышку заболевания, подозревают, что в нем произошла мутация. Некоторые симптомы, по словам врачей, напоминают печально известную «испанку», вспыхнувшую в Европе после окончания Первой мировой войны и унесшую по самым скромным подсчетам более 20 миллионов жизней.

Тэги: болезнь, происшествие, здоровье, пневмония, Тернополь, новости Украины

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