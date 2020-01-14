Движение в центре Киева опять парализовано из-за закона, который на этой неделе не будет рассматриваться

Представители Национального штаба защиты родной земли возобновили протесты в центре Киева, требуя не допустить принятия законопроекта «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Как выяснили журналисты «Фразы», несколько сотен человек из числа объединений аграриев, профсоюзов, а также националистических партий собрались на Площади Конституции.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», несколько десятков протестующих также перекрыли пересечение улиц Цитадельной и Лаврской и перекресток улиц Липской и Институтской.

На ул. Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. В обратном направлении движение периодически открывают, позволяя автомобилям проехать. Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время проведения акции и направляют автомобили в объезд.

Верховная Рада и здания парламентских комитетов находятся под усиленной охраной Национальной гвардии и Национальной полиции.

Видео с места событий публикует «Радио Свобода» на своей странице в Twitter.

У Києві біля стадіону «Динамо» блокують дорогу учасники протесту проти ринку землі. Затор розтягнувся до будівлі Кабміну pic.twitter.com/tsHsZe4aOz — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 14 января 2020 г. Аграрії які виступають проти продажу землі перекрили деякі дороги в урядовому кварталі . Вони постійно ходять по пішохідному переходу pic.twitter.com/75YsDrvfyY — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 14 января 2020 г.

Между тем, как сообщает «Укринформ» со ссылкой на главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, на этой пленарной неделе Верховная Рада не будет рассматривать упомянутый законопроект. «Учитывая то, что есть риски, что может быть заблокирована Верховная Рада на несколько месяцев, мы хотим проголосовать все важные законопроекты, которые с прошлого года еще остались во втором чтении и так далее, и затем выйти на землю. Потому что земля может просто заблокировать парламент», — заявил он в кулуарах парламента.

В свою очередь, движение «ЧЕСНО» опубликовало на своей странице в Twitter фотографии правок к законопроекту, подготовленных к рассмотрению во втором чтении.

Как сообщала «Фраза», 13 ноября 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о продаже сельскохозяйственной земли.

Это произошло на фоне массовых протестов и перекрытых дорог.