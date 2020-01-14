Громкий коррупционный скандал оставил без руководства налоговую Одесской области

Исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области попался на предложении взятки в размере $25 тыс. руководителю подразделения региональной прокуратуры. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

В частности, как сообщается, следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в размере $25 тыс. Взамен тот должен был закрывать глаза на противоправную деятельность налоговиков и не привлекать их к ответственности.

В итоге правоохранители зафиксировали факт дачи взятки. По словам подозреваемых, эта неправомерная выгода «должна была стать первым траншем в дальнейшем „взаимодействии“ с должностным региональной прокуратуры».

В подтверждение своих слов НАБУ опубликовало видео.

Как сообщает «Думская», и. о. руководителя региональной налоговой является Наталья Чеботарева. А подкупить она якобы пыталась главу управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности облпрокуратуры Михаила Сербина.

Глава налоговой службы Украины Сергей Верланов сообщил на своей странице в Facebook, что уже отстранил от работы все руководство Одесского областного управления ГНС.