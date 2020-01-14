Лавина погубила военных и местных жителей в горах Джамму и Кашмир

В индийской союзной территории Джамму и Кашмир произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут из-за схода лавин на военный пост погибли люди.

Как передает NDTV, под снегом исчезли пять местных жителей и четверо солдат.

ЧП произошло в минувший понедельник, 13 января.

Всего сошло две лавины.

Также удалось спасти шестерых военных и четверых местных жителей.

Это уже не первый случай схода лавин в данном регионе за последние дни.

Как писала «Фраза», на Эвересте погибли альпинисты из Австрии и Индии.