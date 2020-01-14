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В центре Днепра заживо сгорел пьяный бомж: появилось видео 18+

В центре Днепра заживо сгорел пьяный бомж: появилось видео 18+

Жуткий случай произошел в центре Днепра на площади Героев Майдана в минувший понедельник, 13 января. Как выяснили журналисты «Фразы», тут заживо сгорел пьяный бомж, который перед этим пил спирт.

Как видно на опубликованном видео, рядом с ним сидел его неадекватный товарищ, который никак не реагировал на ЧП.

Весь этот ужас снимали очевидцы. Все это произошло рядом с городским катком, когда вокруг было немало людей, в том числе детей.

По одной из версий, употребляя спирт, бездомный пролил его на себя, после чего загорелся от сигареты.

Именно прохожие начали тушить бедолагу. Приехавшие медики зафиксировали ожоги более 90% тела. После госпитализации он умер в больнице.

Видео 18+

Как писала «Фраза», в селе под Днепром автомобиль с людьми утонул в водоеме.

Тэги: общество, Днепр, ЧП, бомж, новости Украины, бездомный

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