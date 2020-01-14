Кремль опубликовал видео неистовой пляски Путина и Буша

В Кремле решили опубликовать архивное видео плясок президентом РФ и США Владимира Путина и Джорджа Буша. Как выяснили журналисты «Фразы», сделано это в рамках проекта, посвященного двадцатилетию российского лидера у власти.
На видео, которое датируется 5-6 апреля 2008 года, лидеры России и США неистово танцуют под песню «Сударыня-барыня».
Тогда президенты двух стран встретились в Сочи.
При этом Владимир Путин водит хоровод, а Джордж Буш танцует с колоритной женщиной.
Как писала «Фраза», Путин нехотя дал характеристику Зеленскому.
Ранее Путин дал понять, на какие еще земли Украины претендует.