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Кремль опубликовал видео неистовой пляски Путина и Буша

Кремль опубликовал видео неистовой пляски Путина и Буша

В Кремле решили опубликовать архивное видео плясок президентом РФ и США Владимира Путина и Джорджа Буша. Как выяснили журналисты «Фразы», сделано это в рамках проекта, посвященного двадцатилетию российского лидера у власти.

На видео, которое датируется 5-6 апреля 2008 года, лидеры России и США неистово танцуют под песню «Сударыня-барыня».

Тогда президенты двух стран встретились в Сочи.

При этом Владимир Путин водит хоровод, а Джордж Буш танцует с колоритной женщиной.

Как писала «Фраза», Путин нехотя дал характеристику Зеленскому.

Ранее Путин дал понять, на какие еще земли Украины претендует.

Тэги: США, Владимир Путин, Россия, мир, Джордж Буш, курьезы

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