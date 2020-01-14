Зеленый снег напугал жителей одного из российских городов

В российском Челябинске выпал зеленый снег. Как выяснили журналисты «Фразы», местные жители заметили его на одном из въездов в город, после чего в социальных сетях началась настоящая паника.

В областном Министерстве экологии пояснили, что проблема есть: снег стал зеленым из-за пыли с соседнего гранитного карьера. Людей уверяют, что их здоровью ничего не угрожает, а это всего лишь «частицы природных материалов и горных пород».

Тем не менее, сейчас в Челябинске проходит проверка загрязнения воздуха.

Как писала «Фраза», запуск космических ракет напугал жителей Норвегии.

Ранее гигантский град сильно напугал австралийцев.