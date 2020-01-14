У Кличко прокомментировали ЧП в Оcean Plaza

В столичной мэрии прокомментировали ЧП в ТРЦ Оcean Plaza, который накануне, в понедельник, 13 января, затопило кипятком. Как выяснили журналисты «Фразы», ответ держал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Чиновник поведал: «Предварительно, физическая изношенность трубы стала причиной повреждения. Повреждения магистрального трубопровода, диаметр 1000 мм, теплоснабжения от ТЭЦ-5 произошло около 19-00 и привело к утечке теплоносителя со значительной температурой».

По его словам, девять человек получили ожоги, но тяжелых травм нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь.

Петр Пантелеев сказал: «Тепловики проведут работы по разрытию, после чего определят, сколько времени продлится устранение повреждения. Жители Голосеевского района будут переподключены на другие сети теплоснабжения».

Также представитель мэрии заявил: «Мы прогнозируем, что без тепла ни один дом не останется, поскольку есть возможность переподключить абонентов на другие сети теплоснабжения».

Он добавил, что «аварийные бригады «Киевтеплоэнерго» откачивают воду и сразу после этого начнут переподключение жилых домов и учреждений социальной инфраструктуры на другие теплоисточники».

В«Киевтеплоэнерго», в свою очередь, заявили, что в прошлом году заменили 130 км аварийных трубопроводов, а в этом году «планируются еще большие масштабы ремонтных работ во избежание аварий».

В мэрии признали, что «почти 80% теплосетей являются изношенными и требуют замены, а ежегодно необходимо менять около 170 км теплосетей».

Как писала «Фраза», горячая вода затопила торгово-развлекательный центр Ocean Plaza возле станции метро «Лыбедская» в Киеве. Несколько людей получили ожоги.