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«Оправдал свое название»: Потоки кипятка затопили популярный торговый центр в Киеве

«Оправдал свое название»: Потоки кипятка затопили популярный торговый центр в Киеве

Горячая вода затопила торгово-развлекательный центр Ocean Plaza возле станции метро «Лыбедская» в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», 9 человек получили ожоги.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, в результате масштабного прорыва теплосети на ул. Антоновича затопило дорогу, первый этаж ТРЦ Ocean Plaza и магазин «Ашан». Район накрыла паровая завеса.

Очевидцы публикуют видео происшествия на своих страницах в Facebook. «Сегодня киевский ТРЦ Ocean Plaza, можно сказать, оправдал свое название. Океан горячей воды», — написал один из них.

На официальной странице КП «Киевтеплоэнерго» в Facebook также опубликовали видео, на котором можно видеть, как экскаватор снимает асфальт, чтобы эвакуировать застрявший в яме маршрутный автобус. Перед этим из автобуса были эвакуированы четыре пассажира.

Между тем, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, в результате ЧП обожглись 9 человек, однако тяжелых травм ни у кого нет.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, магистральная сеть, на которой произошел прорыв, была построена в 1987 году. При этом во время гидравлических испытаний летом 2019 года никаких повреждений обнаружено не было.

Тэги: Киев, теплотрасса, ЧП, горячая вода, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ТРЦ, Ocean Plaza, новости Украины

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