В Запорожье компания голых парней устроила переполох в супермаркете

В одном из супермаркетов Запорожья произошел курьезный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», туда за покупками заявились пятеро юношей, не надев ничего кроме носков, шапок и кроссовок.

Как передают «Факты», чтобы совсем уж не шокировать нормальных людей, парни прикрыли интимные части тела пластиковыми тарелками.

Сообщается, что странная компания быстро выбрала бананы, после чего проследовала к кассе. По словам юношей, они вовсе не любители нудизма, а на «голый перфоманс» в магазине пошли из-за проигранного спора.

В свою очередь, охрана магазина на выходку горе-спорщиков никак не реагировала.

Как писала «Фраза», в столичных вузах заметили голого курьера.

Также сообщалось, что в Киеве по Крещатику бегали абсолютно голые парни.