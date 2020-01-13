Появилось видео, как королева красоты прямо на сцене осталась без бюстгальтера

В Сети появилось видео, как победительница конкурса «Мисс Бельгия-2020» Селин Ван Уйтсел оконфузилась во время своего выхода на сцену. Как выяснили журналисты «Фразы», 25-летняя девушка внезапно споткнулась, вследствие чего бюстгальтер соскочил с бретелек и упал ей под ноги.

Как передает The Mirror, модель смогла изящно выйти из неловкой ситуации ‒ она просто сделала вид, что ничего не произошло, поднялась и пошла дальше.

«Сегодня я ‒ лучший пример того, что в жизни нужно просто подняться, если ты упал», ‒ так прокомментировала курьезный инцидент новоявленная королева красоты.

Как писала «Фраза», молодая украинка стала «Королевой Мира».

Также сообщалось, что авто изуродовало королеву красоты Ирландии.