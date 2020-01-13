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Стали известны номинанты на получение самой престижной кинопремии мира

Стали известны номинанты на получение самой престижной кинопремии мира

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на получение своей премии, известной как «Оскар». Как выяснили журналисты «Фразы», видео церемонии оглашения претендентов в Лос-Анджелесе опубликовал официальный канал премии в YouTube.

Так, на «Лучший фильм» 92-й премии «Оскар» также претендуют: «Форд против Феррари» режиссера Джеймса Мэнголд, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «1917» Сэма Мендеса, «Брачная история» Ноа Баумбака, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Паразиты» Пон Чжун Хо, объявили организаторы в понедельник.

За звание «Лучшего режиссера» поборются: Пон Чжун Хо с фильмом «Паразиты», Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер») и Сэм Мендес («1917»).

В номинации «Лучший актер» представлены Хоакин Феникс («Джокер»), Адам Драйвер («Брачные истории»), Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голливуде»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Джонатан Прайс («Два папы»).

За награду в аналогичной женской номинации поборются: Скарлетт Йоханссон («Брачные истории»), Синтия Эриво («Гарриет»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»).

В категории «Лучшая мужская роль второго плана» представлены Бред Питт за фильм «Однажды в Голливуде», Том Хенкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два папы»), Аль Пачино и Джо Пеши за фильм «Ирландец».

Лучшей актрисой второго плана может стать Марго Робби («Скандал»), Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йохансон («Кролик Джо-Джо»), Кэти Батес («Дело Ричарда Джуэлла»), Флоренс Пью («Мальнькие женщины»).

Сама 92-я церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля.

«Оскар» — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре «Долби». На сегодняшний день «Оскар» считается самой значительной и престижной кинопремией в мире.

Как сообщала «Фраза», в этом году церемонию покажут в прямом эфире в 225 странах мира.

В конце 2019 года эксперты авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали фаворитов премии в этом году. Так, главным фаворитом в борьбе за награду «лучшему фильму» является картина Мартина Скорсезе «Ирландец».

Тэги: США, премия, Оскар, Голливуд, культура, кинематограф

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