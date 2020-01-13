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Как правильно выбрать лимоны? Рекомендации эксперта Александра Лукьяненко

Как правильно выбрать лимоны? Рекомендации эксперта Александра Лукьяненко

Во вторник, 14 января, в 10:00 на «Интере» смотрите новый выпуск «Полезной программы» – о лимонах. Как выяснили журналисты "Фразы", ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как выбирать эти плоды, чем отличаются разные сорта и как лучше применять лимоны в кулинарии, быту и косметологии.

Яркие желтые фрукты с давних времен известны своими уникальными лечебными свойствами. Лимоны богаты на витамин C, который является антиоксидантом и усиливает защитные механизмы иммунной системы человека. Также лимоны благотворно влияют на обмен веществ и способствуют улучшению пищеварения. Чашка чая с этим цитрусом прекрасно согревает, помогает организму взбодриться, улучшает самочувствие и повышает сопротивляемость к инфекциям. Какими еще свойствами обладают лимоны? В каких случаях эти цитрусовые могут вызвать аллергию? И как выбрать спелые и качественные плоды?

«При выборе лимона обращайте внимание на текстуру его кожуры: она должна быть без повреждений, а сам фрукт – упругим и иметь характерный цитрусовый запах, – советует эксперт «Полезной программы», цитрусовод Татьяна Кузьмук. – Лучше сразу отказаться от покупки, если вы заметили лимон с признаками гниения: темно-зелеными или коричневыми пятнышками. Также лучше не покупать фрукты, имеющие липкую, слишком блестящую кожицу».

Влияют ли толщина и цвет кожуры на вкусовые качества лимона? Имеет ли его цедра особые полезные свойства? Кому противопоказаны эти цитрусовые? Чем лимон отличается от лайма? Как приготовить лимонный щербет? И может ли лимон заменить моющее средство? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: цитрусовод Татьяна Кузьмук, шеф-повар Артем Радучич, диетолог Борис Скачко. Полезными советами также поделится звездная гостья ток-шоу – телеведущая Мария Пуговица.

«Впервые приняв участие в «Полезной программе», я получила массу удовольствия: было весело, интересно и познавательно, – отмечает Мария Пуговица. – Я очень люблю лимоны. Каждый мой день начинается со стакана воды с соком лимона. Большинство блюд готовлю с добавлением цедры либо лимонного сока. Использую этот фрукт и как добавку в различные косметические маски. Он прекрасно отбеливает любимый мною французский маникюр. Именно во время «Полезной программы» я впервые увидела и даже попробовала разные сорта лимонов. В столичных магазинах таких не купишь. А еще, оказывается, бывают соленые и квашеные лимоны! Настоящим открытием для меня стал копченый лимон! Благодаря программе я узнала о том, как правильно выбирать цитрус, чем отличается лайм от лимона, в какие блюда и напитки лучше добавлять его цедру или мякоть. И, самое главное, в каких количествах этот фрукт можно употреблять  без вреда для здоровья».

 

Тэги: общество, лимон

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