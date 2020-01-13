ГСЧС опубликовала жуткие кадры с места крушения самолета МАУ в Иране

Украинские спасатели провели работы по исследованию обломков самолета. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, поисковая группа провела работы по исследованию обломков самолета на открытой площадке, в ходе которого обломки освобождались от грязи и складывались по рядам. Отдельно осуществлялась сортировка и складирование багажа и личных вещей, а также обеспечивалось освещение места проведения работ.

Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов.

В дополнение к этой информации ГСЧС опубликовало видео с места проведения работ.

Как сообщала «Фраза», утром 11 января 2020 года руководство Ирана признало, что украинский самолет МАУ, который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит иранской ракетой.

Тогда же секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина имела собственные доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до официального заявления иранский властей.