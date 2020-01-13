На границе России и Казахстана верблюд поиздевался над целым поездом

Забавный инцидент произошел на границе России и Казахстана в Астраханской области. Как выяснили журналисты «Фразы», тут верблюд заблокировал движение целого поезда Ташкент – Москва.

По официальным данным, животное задержало состав аж на сорок четыре минуты.

Верблюд устроил пробежку перед паровозом, никак не реагируя на гудки и не давая себя обогнать.

Видео сняли сами машинисты поезда:

Также посмеялись над курьезом и очевидцы:

Как писала «Фраза», на Житомирщине выбежавший на трассу лось стал причиной трагедии.