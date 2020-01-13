В селе под Днепром автомобиль с людьми утонул в водоеме

В минувшее воскресенье, 12 января, в селе Вишневое под Днепром произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут внедорожник с людьми утонул в местном водоеме.
О ЧП сообщают местные спасатели.
В ГСЧС рассказали, что в салоне машины были четыре человека: мужчина, две женщины и четырнадцатилетняя девочка. Все они погибли.
Авто достали с глубины три метра.
Видео с места ЧП:
Как писала «Фраза», в Днепре пожилой мужчина повесился на спортивной площадке.
Ранее в Днепре на свалке нашли труп ребенка.