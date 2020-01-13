Ночью в Киеве сгорел автомобиль, в котором… жил человек

Ночью понедельника, 13 января, на Троещине в Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», во дворе дома по улице Закревского, 31 горел автомобиль ВАЗ-2108.

Как передает «Информатор», машина была припаркована тут пару лет, а последние два года в ней жил мужчина. В салоне нашли его вещи, но самого «жильца» тут, к счастью, не было.

В результате пожара никто не пострадал.

Огонь тушили две пожарные машины.

Сейчас устанавливается причина ЧП и разыскивается владелец авто.

Видео с места ЧП:

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