В МВД рапортуют о задержании киллеров, расстрелявших Амину Окуеву

Правоохранители смогли обезвредить группу киллеров, подозреваемых в совершении ряда убийств, в том числе и расстреле Амины Окуевой в 2017 году. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По словам министра, ДНК одного из задержанных совпало с ДНК на оружии, которое было оставлено на месте расстрела Окуевой.

«Идут следственные действия», ‒ резюмировал Аваков и поблагодарил полицейских «за службу».

Как писала «Фраза», 30 октября 2017 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате расстрела неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у поселка Глеваха в Киевской области скончалась доброволец АТО Амина Окуева и получил ранения ее супруг Адам Осмаев.

Также сообщалось, что в МВД запутались в показаниях относительно числа преступников и автомата, из которого убили Окуеву.