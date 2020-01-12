Зеленский обратился к нации по поводу авиакатастрофы под Тегераном

В субботу вечером, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации по поводу трагической гибели самолета авиакомпании МАУ под Тегераном. Как выяснили журналисты «Фразы», мероприятие напрямую транслировалось через сеть Интернет.

Отметим, что видеообращение главы государства началось сразу после того, как он завершил консультации с группой украинских специалистов, работающими на месте трагедии, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Как писала «Фраза», 8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждали информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран ‒ Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа.

Кабинет министров Украины ввел временное ограничение на полеты в Иран.

Момент крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» попал на камеры наблюдения.

Позже появилось новое видео момента крушения украинского «Боинга» в Иране.

В СНБО назвали четыре основные версии крушения самолета.

Президент США Дональд Трамп сомневался, что причиной падения самолета могли быть технические неисправности.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Президент Украины «Владимир Зеленский также не исключает, что украинский «Боинг» в Иране мог быть сбит ракетой.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил подробности последнего сеанса связи пилотов потерпевшего крушение Boeing-737 с сотрудниками Центра управления полетами.

Служба безопасности Украины рассматривала две приоритетные версии причин крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране — попадание ракеты и теракт.

В итоге руководство Ирана признало, что украинский самолет МАУ, который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит ракетой.

Напомним также, что перед крушением самолета в Иране было много негативных примет и знаков для членов экипажа самолета МАУ.