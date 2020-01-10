В шотландском супермаркете женщину атаковал… «призрак»

В шотландском городе Ирвин произошло странное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», в местном супермаркете на женщину напал «призрак».

Инцидент попал на видео камер наблюдения.

Так, местная сотрудница Элиз Маллен раскладывала товар на полки и встала на ящик, чтобы дотянуться до последней из них. Однако ее «подставка» внезапно самовольно начала двигаться, после чего женщина упала на пол.

Владелец магазина Имран Али заявил, что его работницу атаковало «привидение», которое тут видели неоднократно.

Как писала «Фраза», в шотландском замке разгуливают настоящие приведения.

Ранее в одном из британских музеев сняли на видео призрака.