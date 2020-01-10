56 секунд летел в огне... Появилось новое видео момента крушения украинского «Боинга» в Иране

Иранский корреспондент BBC Али Хашем опубликовал очередное видео, на котором запечатлен момент крушения украинского «Боинга» под Тегераном. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий ролик он разместил у себя в Twitter.

Запись была сделана из одного из проезжающих автомобилей и на ней отчетливо видно, что около 56 секунд перед крушением самолет летит в огне.

Ранее «Фраза» сообщала, что 8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран — Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа.

Кабинет министров Украины ввел временное ограничение на полеты в Иран.

Момент крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» попал на камеры наблюдения.

В СНБО назвали четыре основные версии крушения самолета.

Президент США Дональд Трамп сомневается, что причиной падения самолета могли быть технические неисправности.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Президент Украины «Владимир Зеленский также не исключает, что украинский «Боинг» в Иране мог быть сбит ракетой.