Крупнейшая в мире речная рыба официально вымерла

Крупнейшая пресноводная рыба китайский веслонос или псефур (Psephurus gladius) официально признана вымершей. Как выяснили журналисты «Фразы», она обитала в реке Янцзы.

Как пишет издание LiveScience, рыба признана исчезнувшей по критериям Красной книги.

Эта лучеперая рыба являлась единственным представителем рода псефуров (Psephurus) семейства веслоносовые.

Ее особенностью было то, что она питался рыбой и ракообразными.

Увы, говорят китайские исследователи, сегодня уже «нет ни одной особи в неволе и живых тканей, позволяющих восстановить рыбу».

Длина средней рыбы достигала трех метров, а весила она триста килограммов. Крупные особи, поговаривают, достигали семи метров в длину и весили до пятисот килограммов.

О рыбе впервые официально стало известно в 1873 году.

Как писала «Фраза», на берег Азовского моря выбросило непонятное «чудовище».