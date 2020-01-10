Тарантино вспомнил свой эпичный провал на актерском поприще, который помог ему снять первый культовый фильм

Известный режиссер и актер Квентин Тарантино вспомнил о своем неудачном начале в кино. Как выяснили журналисты «Фразы», 56-летний метр Голливуда рассказал о съемках в эпизоде сериала «Золотые девчонки» (1985-1992 годы).

Об этом Квентин Тарантино поведал в эфире шоу Джимми Фэллона Tonight Show.

Он рассказал: «До того, как я начал снимать кино, у меня был очень неудачный актерский опыт. Меня взяли в массовку для съемок эпизода в сериале «Золотые девчонки», где я изображал Элвиса Пресли на свадьбе одной из главных героинь».

За роль ему заплатили около 650 долларов.

Впрочем, по его словам, «серия оказалась настолько популярной, что ее показали еще несколько раз», а ему самому начисляли проценты.

Квентин Тарантино добавил: «Благодаря этому в итоге я заработал около трех тысяч долларов. Такая сумма позволила мне начать работать над «Бешеными псами» в 1992 году».

Сам эпизод:

Как писала «Фраза», Тарантино скоро впервые станет отцом.