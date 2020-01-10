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Тарантино вспомнил свой эпичный провал на актерском поприще, который помог ему снять первый культовый фильм

Тарантино вспомнил свой эпичный провал на актерском поприще, который помог ему снять первый культовый фильм

Известный режиссер и актер Квентин Тарантино вспомнил о своем неудачном начале в кино. Как выяснили журналисты «Фразы», 56-летний метр Голливуда рассказал о съемках в эпизоде сериала «Золотые девчонки» (1985-1992 годы).

Об этом Квентин Тарантино поведал в эфире шоу Джимми Фэллона Tonight Show.

Он рассказал: «До того, как я начал снимать кино, у меня был очень неудачный актерский опыт. Меня взяли в массовку для съемок эпизода в сериале «Золотые девчонки», где я изображал Элвиса Пресли на свадьбе одной из главных героинь».

За роль ему заплатили около 650 долларов.

Впрочем, по его словам, «серия оказалась настолько популярной, что ее показали еще несколько раз», а ему самому начисляли проценты.

Квентин Тарантино добавил: «Благодаря этому в итоге я заработал около трех тысяч долларов. Такая сумма позволила мне начать работать над «Бешеными псами» в 1992 году».

Сам эпизод:

Как писала «Фраза», Тарантино скоро впервые станет отцом.

Тэги: мир, кино, культура, Квентин Тарантино, курьезы

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