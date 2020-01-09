В Донецке у людей отбирают автомобили на украинских номерах

В сеть выложили видео, снятое в оккупированном Донецке, на котором видно, что местные сотрудники полиции устроили облаву на автомобили с украинскими номерами. Как выяснили журналисты «Фразы», это далеко не первый подобный случай на оккупированных территориях.

Видео в своем Twitter выложил блогер Денис Казанский. «Идет охота и на владельцев украинских автономеров. По многочисленным сообщениям, машины на украинских номерах останавливают, штрафуют и увозят эвакуатором, если у водителя нет „номеров ДНР“. Видео очевидцев», — говорится в комментарии к видео.

Также теперь идет охота и на владельцев украинских автономеров. По многочисленным сообщениям, машины на украинских номерах останавливают, штрафуют и увозят эвакуатором, если у водителя нет «номеров ДНР».



Видео очевидцев pic.twitter.com/mygqWY4U88 — Денис Казанський (@den_kazansky) 9 януари 2020 г.

Ранее СМИ сообщали, как боевики «ДНР» и «ЛНР» делают «бизнес» на авто с украинскими номерами.