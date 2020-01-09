В Москве избили сына Жванецкого: появилось видео

В Москве избили сына известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Как выяснили журналисты «Фразы», возле одного из ресторанов российской столицы произошла драка, в которую был втянут и 25-летний Дмитрий.

Также местные СМИ уже публикуют видео потасовки.

Сам Дмитрий Жванецкий рассказал, что «меня с другом пытались ограбить». Он поведал: «Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали».

Парень обратился к врачам за медицинской помощью из-за открытой раны губы и полости рта. Также он написал заявление в правоохранительные органы.

В свою очередь, представитель Михаила Жванецкого заявил, что «это была обычная молодежная потасовка».

Как писала «Фраза», в прошлом году президент России Владимир Путин вручил орден за вклад в развитие культуры писателю и исполнителю собственных произведений Михаилу Жванецкому. Главу российского государства не смутил тот факт, что популярный сатирик выступал против территориальной экспансии России.